MHP’li Osmanağaoğlu: Askıda ekmeği ağızlarına dolayan askıda vekilliği hatırlasınlar!

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yaptığı yazılı basın açıklamasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında başlattığı “askıda ekmek” uygulamasını eleştirenlere yüklendi.

Abone ol

Açıklamasında “Türk milleti tarihin kendisine yüklemiş olduğu büyük sorumluluklarının farkında olan kadim bir millettir.” İfadelerini kullanan Osmanağaoğlu: “İnsana değer veren, insan olmanın gereğini eksiksiz bir şekilde yaşayan ve yaşatmaya gayret gösteren, bu bağlamda yardımlaşma ruhunu her zaman diri tutan Türk milletinin bu değerlerinin yansıması olan geleneklerden birisi de “askıda ekmek” uygulamasıdır. Her ne kadar unutulmaya yüz tutmuş olan bir alışkanlık olsa da hatırlanmasıyla dahi esas amacı olan dayanışma ruhunu yeniden canlandıran bu uygulama maalesef Türk olmanın gereğini kavrayamamış çevreler tarafından itibarsız eleştirilerin konusu olmuştur.” dedi.

“Türk tarihinden aldığı feyz ile Türk milletine hayatını adamış olan Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıllarda işte bu yüce gaye ile “askıda ekmek” geleneğinin yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek tüm teşkilatlarımızı bu geleneğin yeniden canlandırılması için çalışmaya davet etmiştir. Ne hazindir ki; insanlıktan nasibini almayan, “ekmek” kavramını dar bir kalıpta değerlendirerek kapasitelerini ortaya koyan, başta Ana Muhalefet Partisi CHP olmak üzere bazı ekmeksizler adeta bir kafile olup MHP’ye ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye karşı “saldırı” düzenleme hezeyanına kapılmışlardır.” İfadelerini kullanan Osmanağaoğlu şunları söyledi:

“Bu ekmeksizlere tavsiyem...''

“Bu ekmeksizlere tavsiyem; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 2018 yılında dayanışma ruhunu yeniden canlandırmak için başlattığı "askıda ekmek" uygulamasını ağızlarına dolamak yerine Türk demokrasi tarihinin yüz karası olan “Askıda Vekil” süreçlerini hatırlamalarıdır!

''Kampanya yüce gönüllü milletimiz tarafından takdir toplamış''

Bilinmesi gerekir ki; Milliyetçi Hareket Partisi ve Muhterem Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Türk milletinin bugününü koruyan ve geçmişin tecrübe membaından beslenerek geleceğini kuran bir anlayışın yolbaşçısıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin; Türk milletini farklı kılan bir gelenek olan “askıda ekmek” projesi yüce gönüllü milletimiz tarafından takdir toplamış ve itibarsız şahsiyetlerin dayanaktan yoksun “eleştiri” okları kırılıp atılmıştır.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla başlattığı bilinen “askıda ekmek” uygulaması Türkiye genelinde tüm MHP Teşkilatları tarafından uygulanıyor. Kadim bir Türk geleneği olan “askıda ekmek” uygulaması ihtiyacı olanların askıda bırakılan ekmeklerden ihtiyaçları kadarını almasına sebep olan bir gelenek.