 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan İYİ Parti'ye operasyon açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ'cü' suçlamasına ilişkin, "İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var" dedi.

Abone ol

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ’cü" iddiasıyla ilgili kriz büyüyor.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Partiyi karıştıran Özdağ'ın iddiasıyla ilgili Türkkan'ın bugünkü açıklamaları tartışmaları iyice alevlendirecek.

"Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var"

Türkkan, Ümit Özdağ'ın, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasına ilişkin, "Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Özdağ, İstanbul İl Başkanı’nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile bu hayat içerisindeki ilişkileri zayıf; ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey’in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Ümit Özdağ’ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Bunlar duygusal tepkilerin üstüne çıkmış ama kendi içimizde bunu çözeriz. İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye’nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Türkkan, erken seçimle ilgili bir soruya, "Ekmeği, askıya çıkarttılar. Bu, insanlar ekmeğe muhtaç demek. Seçimden başka çare yok, sadece ayak sürüyorlar. 2021 yılı seçimsiz bitmeyecek." karşılığını verdi.