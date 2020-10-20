Bülent Turan'dan Meral Akşener'e tepki 'FETÖ'cü' iddialarını açıklasın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul il başkanına FETÖ'cü suçlamasına Meral Akşener'in cevap vermek yerine kendisini gündeme getirmesine tepki gösterdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'de FETÖ'cü tartışmasına değinen Turan, "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'FETÖ'cü' iddialarını açıklasın" diye konuştu.

Akşener’in, Çanakkale’de bir yıl önce yaptığı konuşmayı bugün yapmış gibi ifade ettiğini belirten Turan, “İYİ Parti içindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan diye cevap verdi. Hazin bir tablo, trajikomik bir durum. Sayın Akşener gibi bakanlık, genel başkanlık yapmış, uzun yıllar devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış kıymetli bir siyasetçinin böyle bir yorumu, kendi partisinin iç meselelerinin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini şık bulmadığımı ifade etmek isterim. Biz o Grup Toplantısı’nda ısrarla Grup Toplantısı’na katılmayan milletvekillerinin sebeplerini Sayın Akşener’den merak ederdik. Biz çok sayıda vekilin istifa ederek başka partilere geçmiş olmasını değerlendirmesini merak ederdik. Kongrelerde çizik yapıldı mı, yapılmadı mı, liste oldu mu, olmadı mı, başkanın bilgisi var mıydı, yok muydu, tartışmasına açıklamasın beklerdik. Şimdi uzun yıllar hem kuruculuk, Genel Başkan Yardımcılığı, vekilliği devam eden önemli bir siyasetçinin kendi partisinin İl Başkanı ile ilgili ortaya koyduğu şok iddianın, ‘Benim İl Başkanım FETÖ’cüdür’ demesi iddiasını cevaplandırmasını beklerdik. Bu kadar soru varken, bizim eski bir konuşmamızı, İYİ Parti kurulma amacı Türkiye’de milliyetçi muhafazakar oyların asla CHP’ye yakın durmayacağından dolayı o oyların CHP’nin, HDP’nin bloğuna taşınmak üzere olduğu iddialarımızı yeniymiş gibi dinlemek. Daha üzücüsü o iddiamızda sadece Ümit Özdağ’ın İl Başkanı FETÖ’cü iddiası ötesinde Meral Akşener’in Genel başkanlığı bırakacağım demesi, yalvararak gelmesini de gündem olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener’in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca ‘partimi bırakıyorum‘ demesinin arkasında da mı Bülent Turan vardı? Biz mi partiden istifa et, bırak partiyi dedik. Bu akla ziyan bir yaklaşım, tecrübesine yakışmayan bir yaklaşım. Biz kendisinden İl Başkanı FETÖ’cüdür iddiasına cevap vermesini bekliyoruz. Biz kendisinden yine iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere HDP ile anlaşarak HD

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlaması gündeme oturdu. Ne diyeceği merak konusu olan Akşener, partisinin grup toplantısından sonra bu iddialara cevap vermek yerine AK Partili Bülent Turan'ın İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini hatırlattı. Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fakat arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Sayın Bülent Turan'ın, AK Parti Grup Başkanvekilinin ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyoruz. Ama Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir iştiyakla büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997'lerde, 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıkları, attığı tweet üzerinden baktığımız zaman elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki hadiseleri. Biz, partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 arasında sonuçlar bulununca kışkışlığını, her zaman onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma."

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İYİParti'de kim FETÖ'cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce 'İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak' demiştik. Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" ifadelerine yer vermişti.