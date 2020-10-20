Rusya'dan Sputnik V koronavirüs aşısı açıklaması: Türk tarafı ile işbirliğine hazırız

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili yaptığı açıklamada "Aşı konusunda Türk tarafı ile işbirliğine hazırız" diye yazdı.

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi Aleksey Yerhov’un Dünya gazetesi için kaleme aldığı makaleyi aktardı. Yerhov, pandemi döneminde karşılıklı anlamda bazı ürün kalemlerinde ticaret hacmi düşse de, tarım, tıp gibi alanlara ikili ilişkilerde gelişim gözlendiğini kaydetti.

"2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı"

“Tarımı ele alacak olursak geçen yılın göstergelerine göre en fazla büyümeyi burada kaydettik” ifadelerini kullanan Yerhov’a göre, geçen yıl yüzde 26.4 artan bu alandaki ticaret, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı. Diğer yandan pandemi kaynaklı tüm zorluklara rağmen turizm karşılıklı işbirliğinin ana alanlarından biri olmaya devam etti, Rus turistler Türkiye’deki tatil beldelerini tercih etti.

Yerhov, ayrıca “2019 yılında gerçekleştirilen karşılıklı kültür ve turizm yılına bener bir şekilde 2021 ve 2022’yi karşılıklı ticaret ve teknoloji yılı ilan etmeyi düşünmemizin vakti geldi” dedi.

"Aşı konusunda Türk tarafı ile işbirliğine hazırız"

Bazı ülkelerin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin testlerinin üçüncü aşamasının kendi topraklarında yapılmasına, aşıyı satın almaya ve üretmeye ilgi duyduklarını belirten Yerhov, “Türk tarafıyla da bu konuda da işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

‘Pandemi tıp alanındaki işbirliğimizi yoğunlaştırdı’

“Her kriz yeni fırsat demek” sözünü hatırlatan Yerkov, “Pandemi ülkelerimiz arasında yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Koronavirüs enfeksiyonun yayılmasına karşı koymak için yürütülen çalışmalar da dahil olmak üzere tıp alanındaki Rus-Türk işbirliği yoğunlaştı” dedi.