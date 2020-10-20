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Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan bir kötü haber daha

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Kevin N'Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.

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Beşiktaş’ta bu sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebilen Kevin N’Koudou’nun tedavisi sürüyor.

Siyah beyazlıların sezon öncesi Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu, tedavisi sonrası çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı.

Yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen N’Koudou, sahalardan 2 hafta daha uzak kalacak.

25 yaşındaki oyuncunun sakatlığını tamamen atlatabilmesi için tedavi süresi uzatı.

N’Koudou’nun, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçında görev alması planlanıyor.

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