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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan askıda ekmek projesi tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek projesini topa tuttu ve "18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatla parti teşkilatları askıda ekmek uygulamasını başlattı. Ancak bazı kesimler uygulamayı siyaset malzemesi yaparak eleştirdi.  

Askıda ekmek projesine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi.

Kılıçdaroğlu projeyi eleştirerek,  "Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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