Azerbaycan 4 yerleşim yerini daha Ermenistan'dan kurtardı

Azerbaycan ordusu Zengilan kentiyle birlikte dört yerleşim yerini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan'a ait 241 tank imha edildi, 39 tanka el konuldu" açıklamasını yaptı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı elde edilen zaferin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

İlham Aliyev, Zengilan ve bölgedeki 6 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev açıklamasında, ”Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim, Karabağ bizim” ifadelerini kullandı.

''Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız''

''Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.'' diyen Aliyev, ''Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar. Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız.'' ifadelerini kullandı.

''Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz''

Ermenistan'ın Azerbaycan halkının iradesini kıramadığını belirten Aliyev, ''Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. Statükoyu savaş alanında Azerbaycan değiştirmiştir. Ben halkıma verdiğim sözlere sadığım. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata yurduna döneceği günü bekledi.'' dedi.

''Ermenistan'a diz çöktürdük''

Ermenistan'a diz çöktürdüklerinin altını çizen Aliyev, ''Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Yenilmez denilen Ermeni ordusu savaş meydanından kaçıyor. Ermenistan'a diz çöktürdük.'' şeklinde konuştu.