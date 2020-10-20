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Sergen Yalçın'dan sağlık heyetine talimat: Ghezzal’ı yetiştirin

N’Koudou ve Mensah’ın yokluğunda Cezayirli oyuncu Ghezzal’ı kullanmak isteyen Sergen Yalçın, sağlık heyetini zorluyor.

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Süper Lig’in 5. haftasını ‘bay’ geçen Beşiktaş, önümüzdeki hafta pazartesi günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Gana Millî Takımı’ndan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden N’Koudou da Denizli deplasmanında ve sonrasındaki iki maçta da takımının yanında olamayacak.

Yetişirse siftah
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yeni transferlerden Ghezzal’ın  durumu ise belli değil. Tedavisi devam eden Cezayirli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, Ghezzal’ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City’den kiralanan 28 yaşındaki forvet, Denizlispor maçına yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek.            

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