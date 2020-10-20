BIST 1.206
DOLAR 7,91
EURO 9,34
ALTIN 483,63
HABER /  YEREL

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Abone ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 414. gününde sürüyor.

Mersin'den 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Yücel için Diyarbakır'a gelen anne Kıymet ve baba Vahap Coşkun da oturma eylemine dahil oldu.

"Oğlumuzu istiyoruz"

Anne Coşkun, oturma eylemine katılan ailelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce evlat nöbetine dahil olmaya karar verdiklerini söyledi.

Oğluna kavuşmak için Mersin'den geldiğini dile getiren Coşkun, "Oğlum için geldik. Yücel'i getirsinler. Yavrumu çok özledim. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum." dedi.

Coşkun, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Yücel, oğlum evine gel." ifadesini kullandı.

Baba Coşkun da tek isteklerinin oğullarına kavuşmak olduğunu belirterek, "Oğlum 16 yaşındaydı, lise 2. sınıfta okuyordu. Onu alıp götürmüşler. Oğlumuzu istiyoruz. Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik. Allah'ın izniyle inşallah onu alıp gideriz. Bütün arkadaşları gelip teslim oluyor. Devlet onları ailelerine teslim ediyor. Gelsin, teslim olsun istiyoruz. Evine, ailesine kavuşmasını istiyoruz. Ailesiyle huzur içerisinde yaşasın." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri için çağrı
Son dakika İsrail ve BAE vizesiz seyahat konusunda anlaştı Netanyahu duyurdu
Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı: Birkaç gün içinde...
İstanbul'da öfkeli baba dehşet saçtı: Kızıma yemek, su vermeyip işkence yapıyor
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul ve Tekirdağ'da yıkıcı büyüklükte deprem bekleniyor
ÖNCEKİ HABERLER
Gizli bölme şaşkına çevirdi Konya'da kumar oynatılması için açılmış
Karabük’te 120 günde koronavirüsten 30 kişi hayatını kaybetti
Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 93 ev karantinaya alındı
AYM’den ‘öğrenciye tokat’ davasında karar masumiyet karinesi ihlal edildi dedi
İŞKUR evde paketleme işi başvurma formu doldurma 2020
Antalya hava durumu 15 günlük meteoroloji son veriler
Yorumlar