Selim Erdoğan evli mi kızının annesi kimdir?
Selim Erdoğan 3.5 yılın ardından cezaevinden çıktı ve yeniden hayatıyla merak konusu oldu. 48 yaşında olan Selim Erdoğan villasının bahçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir yetiştiren ve uyuşturucu kullanan Selim Erdoğan Allah bana ders verdi, her şeyimi yitirdim dedi. Peki kimdir Selim Erdoğan, eşi ve çocuğu kim?Abone ol
Çiçek Taksi dizisinde Abuzer karakteri ile sevilen birçok dizi ve filmde rol alan Selim Erdoğan, 3.5 yılın ardından cezaevinden çıktı ne hayatına döndü. Evinin bahçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir yetiştiren ve aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapan Selim Erdoğan Allah bana ders verdi, her şeyim vardı ama şimdi hiçbir şeyim kalmadı kızım için çalışmak zorundayım dedi. Peki kimdir Selim Erdoğan kiminle evli, eşi kim?
Selim Erdoğan kimdir: Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından ilk kez 1996-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide Abuzer Edalı rolüyle ekrana geldi. 1996'da zengin kadrosu ve senaryosuyla hafızalara kazınan Eşkıya adlı sinema filminde rol almıştır.
Sonrasında 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Azad ve Yarım Elma, 2003'te Alacakaranlık dizilerinde rol aldı. Ardından Duvara Karşı adlı sinema filminde taksi şoförü olarak bir kez daha beyaz perdede yer alan Selim Erdoğan, 2003'te Vizontele Tuuba'da da bulundu.
DİZİLERİ - FİLMLERİ
1996-2003 Çiçek Taksi
1996 Eşkıya Polis
1999 Dilber
1999 Fasulye
2001 Tatlı Hayat
2002 Azad
2002 Yarım Elma
2003 Alacakaranlık
2003 Duvara Karşı Taksi
2003 Vizontele Tuuba
2004 Dayı
2005 Canın Sağolsun
2006 Cemile
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Hokkabaz
2006 Rüya Gibi
2007 Kader
2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu
2008 Aşkım Aşkım
2008 Hemşire Meri
2008 Muro
2008 Sıfır Noktası
2009 Güldünya
2009 Kahve Bahane
2009 Umut
2009-2010 Arka Sokaklar
2010 Adanalı
2011 İffet
2012 Sıkıysa Yakala
2013 Ammar: Cin Tarikatı
2013 Benimle Oynar mısın?
2013 Görüş Günü Kadınları
2013 Kedi Özledi
2014 Ulan İstanbul
2015 Bir Sevda İşi
2015 Eve Dönüş
2015 Son Takla
2015 Öyle ya da Böyle
2016 Hanım Köylü
2016 İçerde
2017 Meryem
Selim Erdoğan'ın 2017 yılının ilk aylarında bir kızı oldu. Selim Erdoğan'ın baba olma hikayesi de son derece ilginç. İddialara göre sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadınla birlikte olan oyuncu, baba olduktan sonra DNA testi yaptırmış ve bebeğin kendi kızı olduğunu öğrenmiş.