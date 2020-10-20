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HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, partisinin il binası önünde oturma eylemi yapan ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklara hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken; HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi?" şeklinde hakaretlerde bulunmuş ve yaşanan gerginlik polislerin araya girmesi ile son bulmuştu.

Gelen son dakika haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar Gelecek...

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