Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli Covid-19'a yakalandı

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde tedavi altına alınan Küpeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’de görülen belirtiler üzerine, hastanede 2 kez Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmesinin ardından Sağlık Müdürlüğü’nce Küpeli, evinde ilaçlı tedavi altına alındı.

OSB’den yapılan açıklamada Küpeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Belirtileri sona erene ve yapılacak Covid-19 testleri negatif çıkana kadar evinde karantinada olacak, çalışmalarına evinden devam edecektir. Başkan Küpeli, hastalığın her ortamda insanların karşısına çıkabildiğini belirterek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet gösterilmesinin insanların ve toplumun sağlığı açısından çok önemli olduğunu bir kere daha vurgulamıştır” denildi.