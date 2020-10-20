BIST 1.209
DOLAR 7,89
EURO 9,31
ALTIN 483,21
HABER /  GÜNCEL

Kırmızı bültenle aranan terörist Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın Metina istihbarat sorumlusu 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratı sonucu düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre; MİT, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal'ın bazı örgüt mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit etti.

Toplantının yapılacağı barınağın belirlenmesinin ardından MİT, operasyonun düğmesine bastı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal ile beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in takibindeydi
Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT, 2018 ve 2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle 2020'de Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına İlişkin bilgi topladığını tespit etti.

Birçok eyleme katılmış
Ahmet Bal'ın PKK'ya 2009 yılında katıldığı, 2015'e kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Ayrıca, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, 2020 Ocak ayında Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler sorumluluğuna getirildiği, Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlara ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan hükümetinden skandal Türkiye mektubu! ABD, AB, BM... Her yere yolladılar
Bursa'da eski sevgilisi 'Türkiye'ye yayarım' deyip özel fotoğraflarını paylaştı 'hayatımı bitirdi'
Son dakika Yerli otomobil TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek imzalar atıldı
DEAŞ'lı bombacıyı 5 kilometrekarelik alanda 350 kameraya izleyerek yakaladılar
Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a askıda ekmek tepkisi mayaları lekeli sicili bozuk
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a FETÖ cevabı! Akşener Özdağ'ı 'yalancı' ilan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu haritalı hava durumu meteoroloji saatlik yeni veriler
Antalya hava durumu 15 günlük meteoroloji son veriler
Serdar Aziz ceza alacak mı ? Bakın kural ne diyor
Hava durumu Bolu sağanak bastırdı saatlik son rapor geldi
Trendyol'da kredi kartı bilgileri çalındı mı? İddialara yanıt geldi
Mersin hava durumu 15 günlük Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar 5 yorum