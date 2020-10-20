Kırmızı bültenle aranan terörist Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın Metina istihbarat sorumlusu 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratı sonucu düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Edinilen bilgiye göre; MİT, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal'ın bazı örgüt mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit etti.

Toplantının yapılacağı barınağın belirlenmesinin ardından MİT, operasyonun düğmesine bastı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda 'Dara Kato' kod adlı Ahmet Bal ile beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in takibindeydi

Öte yandan edinilen bilgiye göre, MİT, 2018 ve 2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle 2020'de Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına İlişkin bilgi topladığını tespit etti.

Birçok eyleme katılmış

Ahmet Bal'ın PKK'ya 2009 yılında katıldığı, 2015'e kadar yurtiçi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı öğrenildi. Ayrıca, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, 2020 Ocak ayında Metina İstihbarat ve Halkla İlişkiler sorumluluğuna getirildiği, Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlara ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.