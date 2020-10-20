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Son dakika Yerli otomobil TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek imzalar atıldı

TOGG yerli otomobil için son dakika yeni bir adım daha atıldı. TOGG elektrikli araçlarda kullanılacak olan pil teknolojisi için dev bir anlaşma imzalandı. Böylece, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un pilleri de Türkiye'de üretilecek.

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Konuyla ilgili açıklama TOGG twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, 'Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden #Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz.

Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de #batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız.' ifadelerine yer verildi.

TOGG'un Batarya iş ortağı Farasis kimdir?

Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy, INC., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Enerji yoğunluğu ve gücü ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu

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