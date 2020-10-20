BIST 1.209
DOLAR 7,89
EURO 9,31
ALTIN 483,21
HABER /  SPOR

Fatih Terim, bileti kesti: Gönderilecekler listesinde 5 isim

Süper Lig'de 5 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da Fatih Terim 5 ismin biletini kesti. Deneyimli teknik adam devre arası genç transferler isterken bileti kesilenlerin listesini yönetime iletti.

Abone ol

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda ise Rangers'a elenerek turnuva dışında kalmıştı. Ligdeki son maçında Alanyaspor'a son dakika golüyle 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takımda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle teknik ekip, yönetim ve scout ekibi bir toplantı gerçekleştirdi. 5 isimle yolların ayrılmasına karar verildi.

Milliyet'in haberine göre geride bıraktığımız transfer döneminden çok memnun olmayan tecrübeli hoca, ocak ayında aynı hataları yapmamaları gerektiğini bildirdi. Başarılı hoca takımın ihtiyaçlarını, istediği oyuncuları ve kadroda düşünmediği isimleri yönetime bildirdi. 

Terim, gençlere yöneldi: stoper, orta saha ve kanat oyuncu istiyor

Terim, devre arasında mutlaka genç ve ilerleyen dönemlerde kulübe para kazandıracak stoper, orta saha ve kanat oyuncuları alınmasını istiyor. Yönetimin de ekonomik şartlar doğrultusunda en doğru transferlerin yapılacağının sözünü verdiği ifade edildi.

Öte yandan deneyimli teknik adam takımdan gönderilmesine onay verdiği isimleri de bu toplantıda açıkladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporuna göre takımdan gönderilmesine izin verilecek olan isimler:

Şener Özbayraklı, Belhanda, Feghouli, Ryan Babel, Diagne

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu ormana giren zengin çıkıyor! Bursa'da 'davulga' rağbet görüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlar uyardı! Bir çay kaşığı bile zehirlenmeye yol açabilir
HDP'li Kars İl Başkanı topladığı fitreleri cezaevindeki PKK'lılara yolladı
Muhalefette 2023 seçimleri için yeni ittifak modeli! Birinci adım Erdoğan’ın tasfiyesi
HSK'nın dün ihraç ettiği 11 hakimden ikisi FETÖ'den gözaltına alındı
Hiçbir yan etki görülmedi! Türkiye’de denemeleri yapılan Covid-19 aşısında umut verici gelişme
Fatih Terim'in hakem isyanına Rıdvan Dilmen'den yanıt: Sitem etme hoca
ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu: 6 terörist ekisiz hale getirildi
Mustafa Şentop Azerbaycan Meclisi'nde konuştu AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir
Giresun'da düğün hazırlığındaki genç kadın hayatını kaybetti
Bilecik haritalı 5 günlük hava durumu raporu kritik saat
Rus basında çarpıcı analiz: Putin Türkiye şokunu atlatamadı
Hava durumu Bolu sağanak bastırdı saatlik son rapor geldi
Yorumlar 2 yorum