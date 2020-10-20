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Mustafa Şentop Azerbaycan Meclisi'nde konuştu AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti. Şentop, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi.

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 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisinde konuştu. Azerbaycan'ın haklı tezlerini Türkiye'nin desteklemeye devam edeceklerini belirten Şentop, "haklı davanızda zafere kadar yanınızdayız" dedi. 

Kafkasya'daki çözümsüzlüğün Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edeceğini söyleyen Şentop, Minst grubunun yanlı tutumuna tepki göstererek, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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