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Bahçelievler'de korkunç olay! Tartıştığı üvey babasını öldürdü

İSTANBUL Bahçelievler'de 45 yaşındaki üvey babasını silahla öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki Haydar M. K. Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bahçelievler'den gelen haber kan dondurdu.  Kuaför dükkanının önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, yumurta satan Yusuf Cemal Sezgin (45), Haydar M. K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Haydar M. K. yanında getirdiği silahla Sezgin'e ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Cemal Sezgin'in öldüğü belirlendi.

Beyoğlu'nda yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemeler sonucu şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesinde cinayeti ailevi nedenlerden dolayı işlediğini söyleyerek, olayı kabul ettiği öğrenildi. Yusuf Cemal Sezgin'in annesinin dini nikahlı eşi olduğu daha önce aynı işi yaptıkları belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Haydar M. K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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