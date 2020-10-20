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Kahramanmaraş'ta gizemli göle yoğun ilgi! Görenler hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta Tekir Mahallesinde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

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Tekir Mahallesinde bulunan Yeşilgöz, suyun o eşsiz rengini görmek isteyenlerin yanında gizemiyle de dikkat çekiyor. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta olan Yeşilgöz, suyunun rengi, kaynağı hakkında gizemini korumaya devam ediyor. Ziyaretçilerine güzellikler sunan Yeşilgöz, mesire alanıyla da yoğun ilgi görüyor.

Yeşilgöz’ün doğa içinde şehirden uzak, içerisinde yüzen alabalıklarıyla mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen ziyaretçilerden İdris Abacı, “Yeşilgöz havasıyla, suyunun rengiyle, doğasıyla ve buz gibi soğuk suyuyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Hatta yörede hakkında türlü türlü efsaneler anlatılır. Keş Dağı Düdeninden atılan samanlardan buradan çıkması, üst kısımlarında bulunan tarlalarda kulağınızı yere koyduğunuzda yer altından akan bir nehrin sesinin duyulması ve henüz dibine kimsenin ulaşamamış olması gibi. Harika bir manzaraya sahip ve buraya arkadaşlarımızla birlikte gezmeye geldik. Gayet serin ve harika bir yer. Mutlaka her kesin buraya gelip bu güzelliği görmesini isterim” dedi.


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