CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı ve fonlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken, muhtarların temsil edildiği bir birliğin kurulması ve fonlanması gerektiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlar birliği kurulmalı''

"Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasını ve muhtarlıklar için bir bütçe oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyorum."