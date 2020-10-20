Fatih Terim'in hakem isyanına Rıdvan Dilmen'den yanıt: Sitem etme hoca

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Alanyaspor maçından sonra “Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri." sözlerine Rıdvan Dilmen'den ''Orada Fatih Hoca tebrik etmedi mi hakemi? Burada da sitem etmemelisiniz." şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

Galatasaray, milli maç arasın sonra sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 90+5.dakikada yediği golle 2-1 mağlup olurken teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın hakemlerine laf dokundurdu. İlk yarının sonunda Etebo kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılılar ikinci yarı 10 kişiyle mücadele etti. Ayrıca Belhanda'nın attığı golden önce top Babel'in eline çarptığı için hakem geçersiz saydı.

''Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi''

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı; ''Golün iptal olması gerekiyordu. Tesadüf de olsa, hücum oyuncusu olduğu için iptal olmalı, eline temas ediyor. orada bir tereddütüm yok. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.''

İptal edilen golden önce topu eline çarptığı Ryan Babel, pozisyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: ''Farkında olmadan elle dokunmuşum ve golümüz iptal edildi, çok üzgünüm."

''Burada da sitem etmemelisiniz''

Rıdvan Dilmen ise Fatih Terim'in hakemlerle ilgili isyanına şu yorumu yaptı: "VAR görevini yaptı. VAR, Başakşehir maçında Demba Ba'ya penaltı vermedi mi? Orada Fatih Hoca tebrik etmedi mi hakemi? Burada da sitem etmemelisiniz."