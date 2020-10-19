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Galatasaray maçına damga vuran penaltı kararı

Galatasaray-Alanyaspor maçının 38. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Galatasaray-Alanyaspor maçının 38. dakikasında yaşanan penaltı pozisyon sonrası Alanyaporlu futbolcular hakeme büyük tepki gösterdi.

Babacar'ın vurduğu şutta top, Sarachi'ye çarparak dışarı çıktı. Alanyalı futbolcular, penaltı beklerken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, korner noktasını işaret etti.

"Antalya'nın penaltısı güme gitti"
Bu pozisyon, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler yaşanan pozisyon ile ilgili penaltı yorumunda bulundu. Bir futbolsever pozisyonun VAR'da incelenmemesine tepki gösterirken, bir başkası Alanyaspor'un penaltısının güme gitti yönünde yorum yaptı.

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