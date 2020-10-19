Fatih Terim'den iptal edilen gol için dikkat çeken yorum

Galatasaray'ın Alanyaspor'a kaybettiği açın ardından konuşan Fatih Terim maçın hakemine ve kırmızı kartla oyundan Etebo'ya tepki gösterdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Belhanda'nın iptal edilen golü ve Etebo'nun kırmızı kartı hakkında flaş ifadeler kullandı.

Terim'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. İlk yarı yıprandıktan sonra ikinci yarı 10 kişi oynamak kolay değil. Hamlelerimiz oldu, golü de bulduk ama verilmedi. Bizim VAR'lar genelde sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.

Etebo'ya kırmızı kart tepkisi!

Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar. Bir eksik oynamak kolay olmuyor. Buna rağmen uğraştık. Maalesef olmadı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Çok üzgünüm''