İstanbul Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Avcılar'da park yeri yüzünden tartıştıkları aile üyelerine baltayla saldıran şüpheliler, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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İSTANBUL Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde park yerini bahane eden Mesut Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçelik; Çakır ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 şüpheli; anne Asiye Çakır, baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta ve sopalarla saldırdı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.