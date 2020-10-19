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Denizlispor siftahı Gençlerbirliği karşısında yaptı

Süper Lig'in 5. haftasına Gençlerbirliği ile Denizlispor, Ankara'da karşılaştı. İlk 4 haftayı 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçen Denizlispor, Ankara'da rakibini 2-1'le geçmeyi başardı ve ilk galibiyetini aldı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri; 22'de Subotic, 45'te Rodallega attı. Gençlerbirliği, 90'da Candeias'ın attığı golle farkı 1'e indirdi ancak yeterli olmadı. Gençlerbirliği, bu sonucun ardından 4 puanla 19. sırada kaldı. Denizlispor ise puanını 5 yaparak 16. sıraya yükseldi.

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22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği: 1 - 2 :Denizlispor

Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)

Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko), Rodallega (Dk. 89 Dossevi)

Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

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