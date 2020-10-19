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Karadeniz'e yola çıkacak! Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

TÜRKİYE'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Haydarpaşa Limanı'na demir attı. 114 metre yüksekliğindeki geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda kulesi sökülecek.

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Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Kumkapı açıklarında bekledikten sonra saat 16.00 sıralarında ise Haydarpaşa Limanı'na demir attı. Burada kulesi sökülecek olan gemi, Kasım ayının sonlarına doğru ilk sondaj görevi için yeniden Karadeniz'e doğru yola çıkacak.

Gemi, yaklaşık 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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