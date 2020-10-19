Sultan Melikşah'ın eşleri kaç tane oğlu Ahmet Sencer'in annesi kimdir?

TRT 1 ekranlarının büyük ses getiren dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi karakterleri ile merak konusu oldu. Dizide en çok merak edilen ise Melikşah'ın eşleri oldu. Peki oğlu Ahmed Sencer'i devletin bekası için görmeyen Melikşah'ın kaç eşi vardır? Terken Hatun kimdir?

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Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesi olan Terken Hatun, 1094 yılında İsfahan'da doğmuştur. Selçuklu Devleti'nin hükümdarıyla evli olan Terken Hatun'un hayatı ve tarihteki rolü her zaman merak konusu olmuştur. Celâliye Hatun olarak da bilinen Terken Hatun; kocası hayatta iken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye giriştiği biliniyor. Peki Terken Hatun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Terken Hatun'un hayatı ve tarihteki önemi

Terken Hatun kimdir hayatı: Terken Hatun ya da Celaliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve 1.Mahmud'un annesidir. Gerçek adı bilinmemekle birlikte terken onun unvanıdır. Babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han olmakla birlikte Sultan Melikşah ile 1064 ya da 1068 yıllarından birinde (tam net olmamakla birlikte) evlenmiştir. Terken Hatun'un Davud, Ahmed, Mâh Melek Hatun, Mahmud olmak üzere dört çocuğu olduğu biliniyor.

Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Siyasi olarak aktif rol oynamış, zaferleri ve başarıları bulunmatadır. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi'den oğlu adına hutbe okutmayı başarmıştır.

Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Çeşitli aşamalardan geçerek savaşan Terken Hatun kuvvetlerini bitleştirmek üzere İsfahan'dan ayrılmış ancak yolda hastanalaak geri dönmüştür. Bir süre sonra ise 1094 yılında İsfahan'da vefat etmiştir.

Terken Hatun kimdir: Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan'dan ayrılırken yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan'da öldü.