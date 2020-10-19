Ankara'dan şifa bulmaya geldiği İstanbul'da ölümle buluştu

KÜÇÜKÇEKMECE'de 54 yaşındaki bir kişi otomobilin çarpması sonucu acı bir şekilde can verdi. Hayatını kaybeden adamın bir süre önce Ankara'dan İstanbul'a kanser tedavisi için geldiği öğrenildi.

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Kanser tedavisi için Ankara'dan İstanbul'a oğlunun yanına gelen mali müşavir İlhan Bekçi'ye Halkalı'da otomobil çarptı. Çarpanın şiddetiyle Bekçi, havada takla atıp yere savruldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı Bekçi'nin oğlu hemen babasının yanına koşup çevredekilerden yardım istedi. Yoldan otomobili ile gecen hemşire durup yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralıyı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kanser tedavisi gören İlhan Bekçi hayatını kaybetti.

"Bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor"

Olayı gören Esra Altuntaş, "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Tesadüf, olay yerinde hemşire varmış. Müdahale etmiş. Adamın bir anda bilinci gitti. Ankara'dan tedavi için İstanbul'a gelmiş. Bizim bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor. Acilen bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaçan sürücü yakalandı

Kazanın ardından polis ekipleri İlhan Bekçi'nin ölümüne neden olup kaçan sürücü S.B.yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.