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Fransa, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede birçok Müslüman sivil toplum kuruluşunu kapatacaklarını belirtti.

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Fransa, Müslümanlara yönelik baskıcı politikasını sürdürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin cesedinin, başı kesik halde bulunmasının ardından ülkede Müslümanlara ait 51 derneğin ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söyledi.

Fransa'ya düşman oldukları iddiasıyla kapatma kararı alacak 

Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa Cumhuriyeti'ne düşman oldukları iddiasıyla Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) ile Barakacity'nin yer aldığını belirtti.

Fransa’da geçen hafta, Barakacity'e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlenmişti.

Yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı 

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtmişti.

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