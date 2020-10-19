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ABD'de ilginç olay! Sevgilisiyle ilişkiye girmeyi reddeden adam dayak yedi

ABD'de, 46 yaşındaki Katanya Jordan sevgilisiyle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. Bu isteği reddedilen kadın, duruma sinirlenerek sevgilisine saldırdı.

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ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, Katanya Jordan isimli bir kadın, sevgilisiyle uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. Katanya'nın isteği sevgilisi tarafından reddedilince kadın çılgına döndü ve sevgilisine saldırdı.

İsmi açıklanmayan adam, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra Katanya'nın birden sinirlendiğini ve kendisine oral seks yapmasını isteyerek bağırdığını söyledi. Bu isteği reddetmesinin ardından sevgilisinin kendisine saldırdığını belirten adam aldığı darbelerin ardından yaralandı.

"Hapis cezası alması bekleniyor"
Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra şiddet uygulayan kadını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkeme tarafından saldırı suçlamasıyla cezaevine gönderilen kadının birkaç aylık hapis cezası alması bekleniyor.

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