HDP'li Garo Paylan 'Halkın Bütçesi'ni açıkladı: Asgari ücret 4 bin, emekli maaşı 2 bin 500 TL

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin 'Halkın Bütçesi' adını verdiği bütçe teklifini açıkladı. Buna göre, asgari ücret 4 bin, en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak; kaynak için savunma harcamaları azaltılacak, S-400'ler satılacak.

Hazırlanan bütçeye göre asgari ücret en az 4 bin TL, elektrik, doğal gaz, su ve internet ücretsiz olacak. Bütçede en düşük emekli maaşı en az 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Bütçedeki vaatlerin kaynağının sağlanması için savunma sanayi harcamaları azaltılacak, S-400'ler satılacak ve araç geçiş ya da hasta garantisi verilen ve ödemeleri devam eden tüm kamu-özel işbirliği yatırımları kamulaştırılacak.

Garo Paylan'ın düzenlediği basın toplantısında anlattığı bütçe önerisinde şu düzenlemeler yer aldı:

"Asgari ücret net 4.000 TL olacak"

Her vatandaşın asgari geliri olacak, geliri olmayan her vatandaşın ve göçmenin aylık en az 1.000 TL geliri olacak. Asgari ücret net 4.000 TL olacak. Asgari ücret, vergiden muaf ve net 4.000 TL olacak. En düşük emekli maaşı 2.500 TL olacak. Her emeklinin en az 2.500 TL aylık geliri olacak.

Ücretsiz olacak

Elektrik, su, doğalgaz, internet ücretsiz olacak, ihtiyaç sınırına kadar; elektrik, su, doğalgaz ve internet ücretsiz olacak. Şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak. Yoksulluk sınırının altında gelire sahip vatandaşlar, şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

"Kamu sektörü ve özel sektörde engelli istihdamı artırılacak"

Engelli bireyleri, ekonomik ve sosyal yaşamda dezavantajlı hale getiren, negatif ayrımcılığa sebep olan tüm politika ve uygulamalar ortadan kaldırılacak. Kamu ve özel sektörde engelli istihdamı artırılacak.

"Ev emekçisi kadınlar emekli olacak"

Ev içi emeği görülmeyen kadınların sağlık ve emeklilik primleri bütçeden ödenecek. Ev emekçisi kadınların sağlık ve emeklilik primleri bütçeden ödenecek.

"Tüm sağlık hizmetleri ücretsiz"

Vatandaş ve göçmenler için, tüm sağlık hizmetleri kamusal, nitelikli, erişilebilir ve tamamen ücretsiz olacak. Sağlık sektöründe özelleştirme ve piyasalaştırmaya son verilecek. Sağlık emekçilerinin içinde bulunduğu tüm zorlu koşullar ve statü farkından doğan eşitsizlikler ortadan kaldırılacak.

"Bilimsel, anadilde, ücretsiz eğitim"

Çocukların ve gençlerin; ücretsiz, nitelikli, bilimsel ve anadilinde eğitim alması sağlanacak. Pandemi sürecinde bilgisayara erişimi olmayan tüm öğrencilere bilgisayar dağıtılacak. Tüm öğrencilere, sınırsız ve ücretsiz internet sağlanacak.

"EYT'liler emekli olacak"

Prim gün sayılarını ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen yaş kriterine takıldıkları için emekli olamayan milyonlarca vatandaşın mağduriyeti ortadan kaldırılacak. EYT’lilerin, yaş kriteri aranmaksızın emekli olmaları sağlanacak.

"Memurlara 3.600 ek gösterge ödenecek"

Tüm memur ve memur emeklilerinin yaşam standartlarını yükseltecek olan 3.600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilecek.

"Küçük esnafın borçları faizsiz yapılandırılacak"

Küçük esnafın vergi ve kredi borçları faizsiz ve uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılacak. 120 milyar TL’yi aşmış durumda olan çiftçi borçlarına kalıcı çözüm bulunacak. Küçük çiftçinin borçları, faizsiz ve uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılacak. Çiftçiye verilen mazot, gübre, ilaç ve tohum desteği iki katına çıkarılacak.

"Ataması yapılmayan öğretmenler"

Atama bekleyen öğretmenler, öğrencileriyle buluşacak. 200 bin öğretmenin ataması yapılacak.

"Kredi borçları silinecek"

Milyonlarca gencin, iş sahibi bile olmadan hayata borç yükü altında başlamasına sebep olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na olan kredi borçları silinecek. 2021 yılından itibaren gençlere kredi değil, burs verilecek. Gençlere her ay 500 TL yüklenilen Genç Kart verilecek. Gençlere şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

"Kadın Bakanlığı kurulacak"

Kadınların toplumsal sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülebilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ve kadına yönelik şiddetle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla Kadın Bakanlığı kurulacak. Kadınların çalışma hakkını desteklemek, kişisel ve sosyal hayatlarındaki alanlarını genişletmek amacıyla bütçe seferber edilecek. Her mahalleye ücretsiz kreş açılacak.

Kamu İhale Sistemi

Kamu İhale Sistemi, kadın istihdamındaki cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldıracak biçimde düzenlenecek. Kamuda istihdam edilen engelli kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak biçimde kadın oranı artacak.

Diyanet'in bütçesi

Pek çok bakanlıktan fazla bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, bütün inanç kurumlarının hizmetine sunulacak."

"S-400'ler satılacak, israf azaltılacak"

Bütçe tasarısında bu önerilerin hayata geçmesi için kamunun kaynaklarının yeterli olduğunu söyleyen Garo Paylan, kaynak yaratılması için şu maddeleri listeledi:

Savunma harcamaları

Savaşa ve güvenlik harcamalarına akan kaynaklar düşürülecek. Bütçe kaynakları halkın refahını sağlamak için seferber edilecek. Ülke kaynakları; tanklara, füzelere, silahlara gitmeyecek. S 400 Füzelerini Satılacak. Saray inşaatları durdurulacak. Uçan, yürüyen ve yüzen saraylar satılacak. Halka ait kaynakların, israf ve şatafat için harcanmasına son verilecek. Cumhurbaşkanlığı bütçesi, yüzde 90 oranında düşürülecek ve örtülü ödenek kaldırılacak. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı dâhil, kamuda çalışan hiç kimseye, asgari ücretin üç katından fazla maaş ödenmeyecek.

"Yandaşlara verilen kamu ihaleleri iptal edilecek"

Yıllardır beş yandaş şirkete verilmekte olan tüm kamu ihaleleri iptal edilecek ve ödemeler durdurulacak. Kamu ihalelerinde ‘davet usulü’ gibi yöntemlerle yandaşlara verilen ve şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı olan tüm ihaleler iptal edilecek. Kamu ihalelerindeki geçmiş yolsuzlukların hesabı sorulacak.

"Köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri kamulaştırılacak"

Kamu Özel İşbirliği Projelerine giden garanti ödemeleri durdurulacak. Kamu Özel İşbirliği Projeleri ile yapılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri projeleri kamulaştırılacak. Bu kapsamda yapılan ödemelerin hesabı sorulacak! Saray’ın keyfi harcamalarının kaynağı olan fonlar bütçeye dahil edilecek.

"Yandaş derneklere, vakıflara yapılan ödemeler durdurulacak"

Kamu kaynaklarının yandaş dernek ve vakıflara peşkeş çekilmesine son verilecek. Yandaş dernek ve vakıflara yapılan tüm ödemeler durdurulacak.

"Varlık fonu kapatılacak"

Tek Adam Rejimi’nin ‘Paralel Hazine’si durumunda olan Türkiye Varlık Fonu kapatılacak. Nükleer Santral Projesi İptal Edilecek, Termik Santraller Kapatılacak. Mersin Akkuyu nükleer santral projesi iptal edilecek. Vatandaşlarımızı zehirleyen termik santraller kapatılacak.

Vergilendirmedeki adaletsizlik

Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat karıştırma suçlarına ilişkin cezalar arttırılacak. Büyük sermayeye uygulanan; vergi muafiyeti, istisnası, indirimi ve vergi aflarına son verilecek. Servete ve gelire göre artan oranlı bir vergi sistemi oluşturulacak. İmar artışlarıyla yaratılan rantlara artan oranlı Rant Vergisi getirilecek. Karbon salınımını kontrol altında tutmak amacıyla, Karbon Vergisi getirilecek. Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınarak vergi gelirleri artırılacak. Kaynakların halka akmasıyla canlanacak ekonomi, daha çok vergi üretecek.