Denizcan Aktaş'ın sevgilisi var mı kimdir Denizcan Aktaş kaç yaşında?

Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Denizcan Aktaş son günlerin en çok merak edilen, sosyal medyanın da en çok araştırılan ismi oldu. Özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alınan Denizcan Aktaş'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Menajerimi Ara Barış karakteri ile son günlerin en çok konusuşulan isimlerinden biri olan Denizcan Aktaş çzel hayatı ile de gündemde. İnstagram hesabında 1 milyona yakın kişi takip edilen Denizcan Aktaş'ın sevgilisi var mı, kim?

Denizcan Aktaş kimdir: Deniz Can Aktaş Menajerimi Ara dizisinde rol almasıyla beraber televizyon izleyicilerinin çok daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Deniz Can Aktaş kaç doğumlu sorusu sıklıkla soruluyor. 28 Temmuz 1993 doğumlu olan Deniz Can Aktaş yaş olarak şu an 27 yaşında.

Aynı zamanda oyuncunun hayranları tarafından Deniz Can Aktaş burcu da oldukça merak ediliyor. Doğum tarihine göre ünlü oyuncunun burcu Aslan burcudur. Deniz Can Aktaş nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu bilinenler arasında. Deniz Can Aktaş aslen nereli konusunda ise ünlü ismin Kastamonu İnebolu olduğu biliniyor.

Deniz Can Aktaş dizi olarak daha önce çok sayıda yapımda rol aldı ancak özellikle Avlu dizisinde canlandırdığı Alp karakteriyle büyük beğeni topladı. İlk defa kameraların karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Seçkin karakteriyle çıkan ünlü isim, sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır ve Neredesin Birader gibi yapımlarda rol aldı. Deniz Can Aktaş oynadığı diziler arasında son olarak 2019 yılında ekranlara gelen Aşk Ağlatır dizisi bulunuyor. Deniz Can Aktaş boyu da oldukça merak ediliyor. 178 cm boyunda olan oyuncu, aynı zamanda 75 kilo.

Aynı zamanda oyuncu Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu. Deniz Can Aktaş sevgilisi konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte ünlü ismin adının bir dönem Aylin Engör ile anıldığı biliniyor. Ünlü ismin Instagram hesabında güncel olarak 632 bin takipçi bulunuyor. Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Aktaş, yeni dizisindeki başarılı performansıyla da çok daha fazla insan tarafından beğeni kazanacak gibi görünüyor.