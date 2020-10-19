HSK karar verdi! 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararını verdi. 11 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

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Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, meslekten çıkarılan 4 kişinin yeniden inceleme talebini de reddetti.

80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili karar

FETÖ üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

Yeniden inceleme talebine ret

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında HSK'ya ulaşan ihbarlar, ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler bulunduğu öğrenildi. Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini geri çevirdi.