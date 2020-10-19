MHP'li Semih Yalçın'dan 'askıda ekmek' kampanyasıyla alay edenlere ağır sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 'askıda ekmek' kampanyasıyla alay edip eleştirenlere yanıt verdi. Yalçın, "Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktı. Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatla parti teşkilatları askıda ekmek uygulamasını başlattı. Ancak bazı kesimler uygulamayı siyaset malzemesi yaparak eleştirdi. Hatta bazıları eleştirinin dozunu artırarak alay etmeye kalkıştı. MHP'den bu tepkiler yanıt gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sert bir açıklama yaparak 'haramla beslenip zehir kusan tiplerin helal lokmanın değerini bilmeyecek.' dedi.

'Huzurumuza ekmek doğruyanlar...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu. Aşımızı taşa çevirenler, soframıza tefrika taşıyanlar, huzurumuza kaos doğrayanlar iş başında.

'Utanmazlar nasıl hissetsin'

Haramla beslenip zehir kusan tipler helal lokmanın değerini ne bilsin! Kimselere ahvalini açmadan ihtiyacını gidermenin tat ve saffetini utanmazlar nasıl hissetsin!

Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürüdür.

'Askıda ekmeğe siyaset katmak...'

Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır.

'Densizler'

Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin."