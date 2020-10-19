BIST 1.205
DOLAR 7,90
EURO 9,31
ALTIN 486,42
HABER /  MHP

MHP'li Semih Yalçın'dan 'askıda ekmek' kampanyasıyla alay edenlere ağır sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 'askıda ekmek' kampanyasıyla alay edip eleştirenlere yanıt verdi. Yalçın, "Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktı. Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin" dedi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatla parti teşkilatları askıda ekmek uygulamasını başlattı. Ancak bazı kesimler uygulamayı siyaset malzemesi yaparak eleştirdi. Hatta bazıları eleştirinin dozunu artırarak alay etmeye kalkıştı. MHP'den bu tepkiler yanıt gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sert bir açıklama yaparak 'haramla beslenip zehir kusan tiplerin helal lokmanın değerini bilmeyecek.' dedi.

'Huzurumuza ekmek doğruyanlar...'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu. Aşımızı taşa çevirenler, soframıza tefrika taşıyanlar, huzurumuza kaos doğrayanlar iş başında.

'Utanmazlar nasıl hissetsin'

Haramla beslenip zehir kusan tipler helal lokmanın değerini ne bilsin! Kimselere ahvalini açmadan ihtiyacını gidermenin tat ve saffetini utanmazlar nasıl hissetsin!

Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürüdür.

'Askıda ekmeğe siyaset katmak...'

Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır.

'Densizler'

Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi borçlar vergi affı düzenlemesi kapsamında? Yeni düzenlemenin detayları belli oldu! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan ile Ermenistan'dan karşılıklı açıklamalar! Çatışmalar devam ediyor
Aksaray'da korkunç olay! Polise kapıyı açıp babasını bıçaklamaya devam etti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hakkari'de 17 teröristi etkisiz hale getirdik
Arnavutköy'de kan donduran vahşet! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Kobani soruşturması! Ahmet Türk adli kontrolle serbest bırakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ölen minik Kumsal’ın annesi: 'Şeytan doldurur' dedim dinlemedi, tetiğe bastı
Gaziantep'ten pes dedirten haber! Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti
MEB ücretsiz tablet başvuru formu nasıl alınır?
İstanbul'da meydanların yeni tasarımları için oylama
Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun'un restore edilen 3 bölümü ziyarete açıldı
Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azeri psikolog Nez kimdir?
Yorumlar 19 yorum