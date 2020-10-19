Hangi borçlar vergi affı düzenlemesi kapsamında? Yeni düzenlemenin detayları belli oldu!

Milyonlarca vergi ve SGK prim borcu olan vatandaşı ilgilendiren af düzenlemesi ile ilgili hükümet düğmeye bastı. Cuma günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası pandeminin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırması paketi hazırlanıyor. Paketten yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vergi affı hangi borçları kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...