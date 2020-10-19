MEB ücretsiz tablet başvuru formu nasıl alınır?

Online eğitim döneminde evde tableti olmadığı için derslere katılmayan öğrenciler için MEB 500 bin ücretsiz tablet kampanyası başlattı. Peki 500 bin tablet nereden alınacak, başvuru formu doldurulacak mı MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman yapılacak?

Abone ol

Salgın nedeniyle milyonlarca öğrenci evde online derslere katılmaya devam ediyor. Tableti olmadığı için derslere katılamayan öğrencilere destek olmak amacıyla MEB 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağını açıklamıştı. Ücretsiz tabletler iller ve okullar marifetiyle yapılacak. Peki ücretsiz tablet almak isteyenler ne yapacak, nereye başvuracak?

MEB 500 bin tablet başvurusu veli ve öğrenciler tarafından son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim'de tablet başvurularının başladığını ifade etmişti. İl milli eğitim müdürlüklerince dağıtımı koordine edilecek olan tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacak. Belediyeler tarafından sağlanan ücretsiz tablet başvurusu için ise başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. İşte, ayrıntılar.

Ücretsiz tablet başvurusu nası yapılır: Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

MEB tablet dağıtımı ne zaman:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılmıştı. 12 Ekim’de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.

Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye'de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını da vurguladı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.