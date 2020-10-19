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Sivas'ta 'yevmiye' isyanı kalabalığı bir araya topladı sosyal mesafe unutuldu

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta inşaat işçisi biriken 20 bin liralık yevmiyesini alamayınca intihar girişiminde bulundu. O anları gören meraklı kalabalık toplandı, telefonlara sarıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay kent merkezi Hikmet Işık Caddesi'nde gerçekleşti. İnşaat işçisi olan M.B. alacaklarını tahsil edemediği için beş katlı bir binanın çatısına çıktı. M.B.’yi çatıda görenler polisi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde araç ulaşımına kapatıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından caddede hava yastığı açıldı. Çok sayıda meraklı olup bitenleri cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışırken sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Polis ekipleri sosyal mesafeye uyulması için anons yaptı.

Polis ekipleri intihara hazırlanan M.B.’yi vazgeçirmek için çatıya çıktı. M.B.'nin çalıştığı inşaatta uzun süredir yevmiyesinin ödenmediği için intihara kalkıştığını ifade edildi. Polisin bir saat kadar süren ikna çabaları sonuç verdi ve M.B. çıktığı çatıdan indirildi.

20 bin TL alacağı olduğu aktarıldı

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen işçinin yaklaşık 20 bin TL’lik alacağı bulunduğu, alacağını tahsil edemediği için ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

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