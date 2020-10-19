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Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüldü 'Hayalet ağlar'a tutunuyor!

İkinci Dünya Savaşı'nda, Hitler tarafından Karadeniz'e gönderilen 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında görüldü. Denizaltının, ağlarla kaplandığı görüldü.

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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından Sakarya Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı.

Prof. Dr. Birpınar, yoğun ağ baskısına maruz kalan U20 denizaltısının temizlenerek dalış turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Birpınar, paylaşımında, “U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya Karasu açıklarında, 2'nci Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" dedi.

Yoğun ağ baskısı

Denizaltının daha önce iki bölümlük belgesel çekimlerini de yapan su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, son halini görüntüledi.

Ceylan, Sahil Güvenlik ve Karasu Belediyesi'nin desteğiyle yapılan son çalışmalarda, U20'nin yoğun ağ baskısına maruz kaldığının belgelenmiş olduğunu açıkladı. Batık hakkında bilgi veren Tahsin Ceylan, “İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler komutasındaki Alman orduları, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için bir filo kurmaya karar verir. Denizaltıları Karadeniz'e ulaştırmak ise tam bir mühendislik çalışması. Parçalara ayrılan denizaltılar, Elbe Nehri'nden güneye getirilir. Sonra özel tasarlanmış TIR'larla Tuna'ya ulaştırılır ve Köstence'de birleştirilip denize indirilir. 6 denizaltı, Sovyetler'in birçok gemisini batırdı. Ancak savaşta Sovyetler Köstence'yi alınca birini batırdı, diğer ikisi de kendilerini batırdı. Kalan 3 denizaltı ise Almanya'nın yenilgisi sonucu personeli tarafından batırıldı. Bunlardan biri de Sakarya Karasu açıklarında 20 metre derinlikte" dedi.

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