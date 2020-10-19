Dehşet sürüyor! Sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Ülke genelinde son 10 günde İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli’nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güngör'ün (48) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İzmir ve Aydın'da bir kişi daha öldü

İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayrettin K'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.