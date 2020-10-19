Üsküdar'da su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSTANBUL'da Üsküdar'ın bazı mahallelerinde yarın su kesintisi yapılacak.Abone ol
İSKİ Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'da yarın sabah 10.00 - 21 Ekim Çarşamba günü 02.00 arasında bazı mahallelerde, Elmalı–Üsküdar isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı ve vana değişimi çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:
"Mimar Sinan, Ahmediye, Selami Ali, Validei Atik, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli ve Küçüksu"
Üsküdar İlçesi Sakinlerinin Dikkatine 📢— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) October 19, 2020
Elmalı–Üsküdar İsale Hattı' nda zorunlu olarak deplase bağlantı ve vana değişimi çalışmaları yapılacaktır. Bu sebeple; 20 Ekim 2020 Salı günü saat 10.00 ile 21 Ekim 2020 Çarşamba günü 02.00 saatleri arasında, Mimar Sinan + pic.twitter.com/CjySYsaerl