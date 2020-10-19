Osman Müftüoğlu: Aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin son bilgileri bugünkü yazısında paylaşan Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu, bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in açıklamalarını hatırlattı ve "Haftaya böyle bir haber ile başlamak ne güzel..." diye yazdı.

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Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, gözler ise aşı çalışmalarında... Yetkili isimler aşı için net bir tarih vermezken Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu iki aşı çalışmasında sona yaklaşıldığını belirtti.

BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının son aşamada olduğunu ifade eden Osman Hoca, "Bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in yönettiği BioNTech firması ve geliştirdiği aşı, başarı oranı, güvenilirliği ve koruyucu özelliklerinin yüksekliği nedeniyle koronavirüse karşı geliştirilen “ilk ve en mükemmel aşı”lardan biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Osman Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

İki aşı çalışmasında sona yaklaşıldı. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ile Pfizer ile Alman BioNTech ipi göğüslemek üzereler. Son haber Almanya’da yaşayan bilim insanımız Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında bulunduğu BioNTech firmasından geldi. BioNTech koronavirüse karşı geliştirdiği aşının son aşamada olduğunu açıkladı. Toplam 37 bin kişide denenen aşının tüm klinik denemelerden başarıyla geçtiği, neticede de mükemmele yakın sonuçlar verdiği “Avrupa İlaç Ajansı (EMA)” tarafından da onaylandı. EMA tarafından yapılan açıklamada BioNTech tarafından ajansa aktarılan tüm verilerin olumlu neticelendirildiği doğrulandı. Anlaşılan o ki İskenderun kökenli bir Türk işçisinin oğlu olarak Almanya’da dünyaya gelen bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in yönettiği BioNTech firması ve geliştirdiği aşı, başarı oranı, güvenilirliği ve koruyucu özelliklerinin yüksekliği nedeniyle koronavirüse karşı geliştirilen “ilk ve en mükemmel aşı”lardan biri olarak tarihe geçecek. Uğur Hoca’nın şu demeci de çok önemli: “Seri üretime geçtik. İznin çıkması durumunda derhal dağıtıma geçebileceğiz. Özetle pandemiyi sona erdirmemize çok az bir süre kaldı.”

Haftaya böyle bir haber ile başlamak ne güzel...

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