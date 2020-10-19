BIST 1.205
DOLAR 7,89
EURO 9,28
ALTIN 484,79
HABER /  YEREL

Kadir Şeker'in avukatlarından 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Abone ol

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Savcılık itiraz edip talebini yineledi

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi.

Avukatları itirazda bulundu

Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, ''Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdik. Ayrıntılı istinaf dilekçemizi de gerekçeli kararın bize tebliğinin ardından sunacağız. Ayrıca Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamına da itiraz ettik'' dedi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fatih Dönmez: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan birinci ağızdan PKK ile bağını itiraf etti!
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Türk SİHA'larını NATO'ya şikayet etti
Dolar euro haftaya nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Çocukları cerrahi maskelere yönlendirin
ÖNCEKİ HABERLER
Didem Devay yaşı kaç Masterchef Didem evli mi?
Emlak’ta 'kayıtlı ve nitelikli' dönem başlıyor
Devlet Bahçeli'den Mustafa Destici'ye tebrik telefonu
Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK ve Ermenistan'a tepki
Kabe’de 7 sonra ilk cemaatle namaz
Bekir Çoşkun evli mi eşi ve oğlu Tolga Çoşkun kimdir?
Yorumlar