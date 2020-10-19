Didem Devay yaşı kaç Masterchef Didem evli mi?

Masterchef 2020 Türkiye bu akşam nefes kesen bir eleme ile ekrana geldi. Bu akşam siyah önlüğü giyen ve eleme adayı olan Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur arasından kimin yarışmaya veda ettiği belli oldu. Masterchef'e son katılan isim Didem Devay yarışmaya veda isim oldu.

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TV 8'in en çok izlenen lezzet yarışması Masterchef ekranlarda fırtınalar estirirken yarışmacılar da sosyal medyanın yakın takibinde. Masterchef'te bu akşam unutulmaz bir eleme gecesi yaşandı ve bir yarışmacı daha yarışmaya veda etti.

Bu hafta yapılan yarışmalar sonucu adı yazılan 6 isim belli oldu. Siyah önlüğü giyen Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur elenmemek için bu akşam tüm hünerlerini sergiledi. Fakat yarışmaya veda isim Didem Devay oldu.

Yarışmaya son gelen, Celal'in yerine yedek kadrodan ana kadroya katılan Didem Devay'ın bu akşam yarışmaya duygusal bir veda etti.

Peki bu akşam Masterchef'e veda eden Didem Devay kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı birlikte bakalım...

Didem Devay MasterChef’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef 2020 kadrosuna dahil olan son isim Didem Devay oldu. Didem Devay inşaat mühendisi ve yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.