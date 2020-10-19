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Galatasaray'da Marcao giderse Abram gelecek

Yüksek br bonservis bedeliyle Marcao'yu satmayı planlayan Galatasaray, Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda.

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Roma başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu. Sarı-Kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.

Yönetim scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi. Üstelik 24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yani Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.

Piyasa değeri 7 milyon Euro
Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro. Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan Marcao başka Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor.

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