Şişli'de hastane otoparkından çıkan kadın sürücü acil kapısına çarptı

ŞİŞLİ'deki özel bir hastanede kadın sürücü otoparktan çıktığı sırada fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobil acil kapısından içeri girerek durabildi, sürücü şoka girdi.

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Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi. H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı.

Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu. Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.