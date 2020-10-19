Dolar euro haftaya nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum

Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 7.95, euro/TL ise 9.30 seviyesinde seyrediyor. Piyasada gözler Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

Abone ol

Dolar/TL 7.95 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Yeni haftada piyasaların takip edeceği en önemli veri Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı olacak. Gün içerisinde ise açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Jeopolitik endişeler

TL, önceki hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinden kuvvetli şeklide negatif ayrışırken bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor. Bu endişeler hala devam ediyor.