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İtalya'da günlük vaka sayısı rekor kırdı koronavirüs önlemleri yeniden artılıyor

İtalya'da koronavirüs vaka sayısının yeniden artmaya başlamasıyla, yeni önlemler açıklandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, önlemlerin "yeniden ülke genelinde bir karantina uygulamak zorunda kalmamak için gerekli olduğunu" söyledi.

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Yeni önlemler kapsamında belediye başkanlarına saat 21.00'den sonra kamusal alanları kapama yetkisi verilecek.
Restoranların çalışma saatleri ve izin verilecek maksimum müşteri sayısında da kısıtlamalara gidilecek.

Başbakan Conte Pazar akşamı televizyonlardan yayınlanan konuşmasında "Zaman kaybedemeyiz. Ekonomiyi büyük bir riske sokacak yeni bir toplu karantina istemiyorsak, kısıtlamaları artırmalıyız. Hükümet burada, ama herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.

Vaka sayısında rekor

Conte bireysel olarak alınması gereken asgari tedbirlerin yanında, arkadaş ve akrabalarla görüşmelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
İtalya'da Pazar günü açıklanan 11 bin 705 yeni vaka ile, günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Salgının başında salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da toplam vaka sayısı 414 binin üzerinde. 36 bin 500'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

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