Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Test sonuçları pozitif çıkan 6 oyuncumuzun 5'inin sonucu negatife dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 Ekim ve sonrasında yapılan Kovid-19 testlerinde, sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür."