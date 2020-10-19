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Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig deplasmanında

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Almanya ekibi Leipzig ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak. 

RB Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. 

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 

Leipzig ligde lider
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor. 

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. 

Leipzig'de iki eksik
Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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