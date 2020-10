Ömer Çelik: Kıbrıs Türkleri demokrasinin gücünü dünyaya göstermiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.'' dedi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini gayriresmi sonuçlara göre UBP adayı Ersin Tatar kazandı. Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Hak ve adalet mücadelesini büyük bir özgüven ile yürüten Kıbrıs Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir demokratik olgunluk göstermiştir. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür.''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

"Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır''

Çelik, Kıbrıs Türkü'nün ortaya koyduğu kararlı ve kıymetli tavrın, önümüzdeki dönemde artarak sürecek Türkiye-KKTC iş birliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırdığına işaret ederken şu ifadeleri kullandı; "Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü'nün davası ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir.

''KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz''

Türkiye, KKTC'nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir. Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir. Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor, KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz."