BIST 1.193
DOLAR 7,92
EURO 9,27
ALTIN 486,70
HABER /  GÜNCEL

Ünlü iş adamı Salih Tatlıcı'nın mezarında şok eden mektup

İş adamı Salih Tatlıcı’nın mezarına ikinci eşi Nurten Tatlıcı’ya iletilmek üzere tehdit mektubu bırakıldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Merhum iş insanının mezarına daha önce de bıçak saplanmış fotoğraf konulmuştu. Salih Tatlıcı 2009 yılında hayatını kaybetmiş, 3 milyar dolarlık serveti miras davalarına konu olmuştu. Mirasçıları davalık olan merhum iş insanı Salih Tatlıcı'nın Sarıyer'deki mezarına ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya iletilmesi için bırakılan tehdit mektubuna ulaşıldı.

Bilgisayar çıktısı olan o mektupta "Ayağınızı denk alın. Gün gün, saat saat nereye gittiğini ve ne yaptığını takip ettiriyorlar. Size tavsiye. Bir an önce oturun, konuşun, anlaşın ve bu işi çözün... Taleplerini kabul edin" deniyor.

3 milyar dolarlık servet
Savcılığa başvuran Tatlıcı, geçen yıl da eşinin mezarına gitmiş, üzerine bıçak saplanmış fotoğrafını görmüş ve fotoğrafın altındaki "Daha çok ağlayacaksın. Bu miras kimseye yar olmayacak" yazısı nedeniyle savcılığa başvurmuştu. İş insanı Tatlıcı, 2009'da ölmüş, 3 milyar dolarlık serveti çekişmesi miras davalarına konu olmuştu.


İşte mektupta yazanlar:
"Salih Tatlıcı'nın ölümünden sonra miras olaylarınızı yakından takip ediyorum. Bu gidişatla bu miras kimseye yaramayacak. Bunu yazın bir kenara. Bunların kafası çok bozuk ve 'O mirası yar edecek değiliz' diyorlar. Rahmetliye de laf ediyorlar mirası size bıraktığı için. Ölmüş adama bile saydırıyorlar. Ayağınızı denk alın. Nurten'in peşine adam taktılar. Gün gün, saat saat nereye gittiğini ve ne yaptığını takip ettiriyorlar. 14 Ağustos 13.00 ..., 18 Ağustos 10.00 Yeniköy Mezarlık, 12.30 Emirgan Korusu, 5 Eylül 12.00 Suadiye ve 11 Eylül 13.00'te İstinye market.. 'İkisini de hapse attıracağız' diyorlar.

Yurt dışında davalar açmışlar ve kazanmışlar, çok seviniyorlar. Ben bu aileyi iyi tanıyorum. Bu iş sizi çoktan aştı haberiniz olsun. Mezarlıktaki bıçak olayını unutmayın. 'Hala akılları başlarına gelmedi' diyorlar. Size tavsiye. Bir an önce oturun, konuşun, anlaşın ve bu işi çözün. Taleplerini kabul edin. Yoksa miras elinizden gidecek. Ömrünüz yeterse belalı işler ve insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Kim olduğum niye yazdığım önemli değil sadece mektubu ilgili kişilere ulaştırın."

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'den 'af çıkarılsın' önerisi! 500 bin genç asker kaçağı durumuna düştü
İstanbul Bilişim için vurgun raporu: Milyonlarca lirayı paravan şirketlere aktarmışlar
AK Partili Demiröz açıkladı: 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak
Harvardlı Türk profesör Gökhan Hotamışlıgil aşı için tarih verdi
Kocaeli'nde Hipper dolandırıcılık! Çok para vaadiyle saadet zinciri kurdu ve çarptı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çekya'da koronavirüs kısıtlamalarına protesto: 16 yaralı 20 gözaltı
Bekir Çoşkun öldü mü neden öldü Bekir Çoşkun yaşı
Trump Esed'e mektup yazdı! Beyaz Saray ekibi müzakere için Şam'a gitti
Ahmet Hakan'dan dönerci kapattıran Denizli Valisi'ne tavsiyeler!
Bu kadarı da pes dedirtti! Bursa'da 700 yıllık camiye büyük ayıp
Özgül Çoşar kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar 1 yorum